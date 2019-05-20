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"Herkes için Sanat Projesi” açılış etkinliği yapılıyor

 Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) tarafından yürütülen Herkes İçin Sanat Projesi’nin açılış etkinliği yarın yapılıyor.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 16:59
"Herkes için Sanat Projesi” açılış etkinliği yapılıyor
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Projenin açılış etkinliği Lefkoşa’da EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 19.00 – 22.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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EMAA’dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği tarafından “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı” kapsamında finanse edilen ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği tarafından yürütülen Herkes İçin Sanat Projesi, kültürel çeşitliliği, demokratik değerleri, eleştirel fikirleri ve sanat ile toplum arasındaki ilişkiyi sanat aracılığıyla arttırmayı amaçlıyor.

Açıklamaya göre Herkes İçin Sanat Projesi, toplum genelindeki sanat algısının ne olduğu, bireysel ve toplumsal seviyede sanatın neden gerekli olduğu, sanatın neden hayatın parçası olması gerektiğine ilişkin sorulardan yola çıkarak başlatılan bir proje...

Projenin en önemli hedefi toplumun çeşitli kesimlerine ulaşmak ve sanatı tüm kesimlerin ulaşabileceği, bireylerin günlük hayatlarının bir parçası haline getirmek. Bu kapsamda Herkes İçin Sanat Projesi kamusal sanat alanında açılımlar yaparak bireylerin çevreleri ile uyumunu arttırmayı ve tüm bölgelerdeki sosyo-ekonomik ve eğitim seviyesinden kişilere ulaşarak sanat ile aralarındaki sosyal, ekonomik ve kültürel bariyerleri kaldırmayı hedefliyor; kamusal sanat kavramını toplum içinde geliştirmeyi ve teşvik etmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sanat Projesi
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