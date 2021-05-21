Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!

“Herkes kapıların açılması için gerekli koşulların oluştuğunu biliyor”

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), kara kapılarının kapatılmasının ardından nerdeyse 15 ay geçtiğini belirterek, gelinen noktada sağlık kurullarının da, iki toplumlu sağlık komitesinin de Bakanlar Kurulu’nun da ve herkesin de; kapıların açılması için salgın noktasında gerekli koşulların oluştuğunu bildiğini söyledi.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:45
40 Okunma
“Herkes kapıların açılması için gerekli koşulların oluştuğunu biliyor”

KTEZO yaptığı açıklamada, pazartesi saat 13:00’de Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda ve çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısındaki meydanda toplanacaklarını belirterek, tüm esnafı toplanmaya çağırdı.
“Çok daha olumsuz koşullarda ve çoğu zaman da çevre ülkelerinde yaşanan vakalara bakılmaksızın kural dışı açılım gayretleri ortaya konulurken, iş kapılara geldiği zaman ‘aslan kesilmenin’ neyin nesi olduğunu sormak istiyoruz” diyen KTEZO, dünyaya ve çevre ülkelere geldiği zaman farklı ve ayrı, içeriye geldiği zaman farklı ve ayrı uygulamalar yapıldığını “ne oluyor” deme haklarını kullanacaklarını belirtti.
KTEZO, hükümet yetkililerini bir kez daha uyarırken, esnafa da toplanma çağrısı yaptı.
Pazartesi saat 13:00’te Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda, çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısında meydanda toplanma çağrısı yapan KTEZO, “Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen kaos yaratıyor
El-Sen kaos yaratıyor
Toprak Ürünleri Kurumu Yemlik Arpa Alımı Yapacak
Toprak Ürünleri Kurumu Yemlik Arpa Alımı Yapacak
Yeşilköy'de yangın!
Yeşilköy'de yangın!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim