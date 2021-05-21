“Herkes kapıların açılması için gerekli koşulların oluştuğunu biliyor”

KTEZO yaptığı açıklamada, pazartesi saat 13:00’de Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda ve çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısındaki meydanda toplanacaklarını belirterek, tüm esnafı toplanmaya çağırdı.

“Çok daha olumsuz koşullarda ve çoğu zaman da çevre ülkelerinde yaşanan vakalara bakılmaksızın kural dışı açılım gayretleri ortaya konulurken, iş kapılara geldiği zaman ‘aslan kesilmenin’ neyin nesi olduğunu sormak istiyoruz” diyen KTEZO, dünyaya ve çevre ülkelere geldiği zaman farklı ve ayrı, içeriye geldiği zaman farklı ve ayrı uygulamalar yapıldığını “ne oluyor” deme haklarını kullanacaklarını belirtti.

KTEZO, hükümet yetkililerini bir kez daha uyarırken, esnafa da toplanma çağrısı yaptı.

Pazartesi saat 13:00’te Lefkoşa Büyük Han arkasındaki Lefke Hanı’nda, çarşamba saat 16:30’da Mağusa Buğday Cami karşısında meydanda toplanma çağrısı yapan KTEZO, “Kapılar konusunun politikleştirilmesine, kendi geleceğimiz ve sıkıntılarımız üzerinden popülizm yapılmasına fırsat verme niyetimizin olmadığını haykırma zamanı geldi” dedi.