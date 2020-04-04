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“Herkes, Online Korona Virüs kontrolünü yapsın”

Başbakanlık Kovid 19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, oline Koronavirüs kontrolü yapılması gerektiğini ifade etti

04 Nisan 2020 Cumartesi 15:14
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“Herkes, Online Korona Virüs kontrolünü yapsın”

Başbakanlık Kovid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Sibel Siber, halktan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin hazırladığı Online Korona Virüs kontrolünü yaptırmasını istedi.

Siber, halkın sağlık alanında bir veri tabanını oluşturmak amacıyla yapılan bu sitenin kendilerine yardımcı olacağını belirtti.

Veri bilgi ve gizliliğinin KTTB ve Sağlık Bakanlığı’nda korunacağını ifade eden Siber, halktan zaman kaybetmeden siteyi ziyaret ederek sorulan sorulara cevap vermesini istedi.

Vatandaşlar, ‘https://koronatest.online/tr/anasayfa’ internet adresinden bu testi yapabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Sibel SiberKorona VirüsOnline Korona Virüs
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