Herkes testi oynarken o çantaları karıştırıyordu!

Gamze Pir Baykur

Akdoğan’da düğün töreni sırasında Marina Gazi’ye ait çanta içerisinden para cüzdanı ile cüzdan içerisinde bulunan 1800 TL nakit para ile KKTC kimlik kartı sirkat etmekle suçlanan Ecevit Kurtoğlu tutuklandı. “Sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kurtoğlu aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

KAMERA KAYITLARINDA ÇANTAYI KARIŞTIRDIĞI GÖRÜLDÜ…

Meselenin tahkikat memuru Mehmet Bayır, zanlı Ecevit Kurtoğlu’nun, 16 Eylül tarihinde Akdoğan Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşen düğün töreni esnasında Marina Gazi’ye ait çanta içerisinden para cüzdanını ve cüzdan içerisindeki 1800 TL nakit parayı ve Ertuğrul Gazi’ye ait KKTC kimlik kartını sirkat ettiğini açıkladı. Düğün salonunda çekilen kamera kayıtlarında yapılan incelemede zanlı Kurtoğlu’nun testi oyunu sırasında Marina Gazi’ye ait çantayı açarak içerisini karıştırdığının tespit edildiğini belirten Bayır, zanlının 18 Eylül tarihinde tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Bayır, sirkat edilen cüzdan, 1800 TL para ve KKTC kimlik kartının henüz bulunamadığını belirterek kayıp emarelerin arandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Bayır, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğluları, zanlı Ecevit Kurtoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.