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“Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür”

Sağlık Bakanlığı’ndan, belediyeler, Çevre Dairesi, Su Dairesi ve kaymakamlıklara, sinekle mücadele konusunda rutin görevlerini ihmal etmeme ve birlikte hareket etme çağrısı:

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
“Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür”

Sağlık Bakanlığı, belediyeler, Çevre Dairesi, Su Dairesi ve kaymakamlıklara, sinekle mücadele konusunda güçlü işbirliği çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı, sivrisinek larva mücadelesinin larvasitler ve sulara Kamboçia Balığı bırakılarak sürdürüldüğünü anımsatarak, belediyeler, Su Dairesi, Çevre Dairesi ve kaymakamlıklara da, kendi sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, “Bakanlık sinekle mücadele konusundaki uyarılarını yerel yönetimlere sürekli olarak iletmektedir. Ancak bazı bölgelerde konuya hassasiyet gösterilmemesi sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm kurumlar, Sağlık Bakanlığı’nın denetleyici ve uyarıcı olduğunu unutmadan, insan sağlığını riske atacak ihmalkarlıklardan kaçınmalıdır.

Herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür” açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“ Bakanlığımızın görevleri kapsamında sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Ancak bu görevin tüm paydaşlarla birlikte üstlenilmesi daha hızlı sonuç alınması adına önemlidir. Suların akışkan hale getirilmesi, Su Dairesi ve belediyelerin görevidir. Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınari belediyelere gerekli uyarıları yapması konusunda Sağlık Bakanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirmiş ve
gerekli önlemlerin alınması hususunda istişarede bulunulmuştur.”

Sivrisinekler, üremek ve çoğalmak için uygun su kaynaklarına ihtiyaç duyar. Bu su kaynakları, sazlık, bataklık, göl gibi doğal alanlar olabileceği gibi bahçemizdeki bir saksının dibinde, kullanılmayan bir araba lastiğinde ve plastik bir kovada bekleyen su birikintisi de olabilir.

Evlerimizin ve bahçelerimizin etrafında birikmiş ve bir haftadan fazla bekleyen su kaynaklarını ortadan kaldıralım. Su depoları ya da varillerin üzerini kapatıp, kovalarda bekleyen suları sık sık boşaltalım. El arabaları vb ekipmanlarda bekletilen suları boşaltalım.

Çatı yağmur su oluklarını temizletelim. Saksı diplerinde bekleyen suları boşaltalım.”

(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Dairesi
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