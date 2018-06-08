"Herkese eşit davranılmalı"

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Lefkoşa’da bazı vatandaşlar, ülkede adaleti sağlamak adına milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği yönünde görüş belirtti.

Bazı vatandaşlar, tüm vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini savunurken, bazı vatandaşlar, milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlıklarının olması gerektiğini söyledi.

Başkent Lefkoşa’da vatandaşların birçoğu, hükümetin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konusundaki tavrına destek belirtti.

Havadis’e konu ile ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, “Toplumun adalete, siyasete ve siyasetçiye güven duymasını sağlamak ve ülkede adaletin herkese eşit olduğunu göstermek adına gerektiği zaman milletvekilleri de yargılanmalıdır” dedi.

Lefkoşa’da bazı vatandaşlar, bazı siyasiler hakkında ciddi yolsuzluk iddiaları olduğunu ve bu iddiaların kamuoyunun vicdanını yaraladığını belirterek, bu iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini, bu tür iddiaların işaret edildiği her kim olursa olsun kendisinin ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesi, mal varlıklarının kaynağının araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Lefkoşa’da vatandaş ne dedi?

Sinan Yaşar: Kanun herkese eşit olmalıdır

“Her vatandaşın gerektiği yerde yasa çerçevesinde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Milletvekili veya bakanların da gerektiğinde yargılanmaları hem adaleti sağlayacak hem de siyasete ve siyasilere karşı halkın güveni yeniden sağlanacaktır. Nasıl ki sıradan bir vatandaş gerektiğinde yargılanıyorsa ve cezai yaptırım uygulanıyorsa, vekil, bakan, başbakan gibi siyasi isimlere de yasa çerçevesinde yargılanmalıdır. Bazı iddialarla işaret edilen siyasilerin hem şahsi hesapları hem de ailesinin banka hesapları ve mal varlıkları da araştırılmalıdır.”

Erkan Tayfur: Hükümetin tavrını destekliyorum

“Anayasa’nın eşitlik ilkesi her alanda ve her insan için geçerli olması gerektiği düşüncesindeyim. Hükümetin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması konusundaki tavrını son derece doğru buluyorum ve destekliyorum. Hangi alanda ve mevkide olursa olsun eğer usulsüzlük ve yolsuzluk varsa sorumlu kişilerin konumları dikkate alınmaksızın yargılanmalı ve yasanın emrettiği cezayı alması gerekmektedir.”

Ekram Tayfur: Tüm vekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmalıdır

“Siyasi veya sıradan bir vatandaş fark etmez gerektiğinde herkes yargılanmalı, suç tespitinde de hak ettiği cezayı almalıdır. Bu bağlamda adaletin sağlanması için sadece birinim değil tüm vekillerin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini savunuyorum. Eğer ortada suç yoksa bu zaten yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır. Suçsuz olduğuna inanan bir vekilin de dokunulmazlığının kaldırılması için yapılacak bir oylamada el kaldıracağını düşünüyorum.”

Semavi Aşık: Vekil de yargılanabilmelidir

“Milletvekillerinin sadece kürsü dokunulmazlığı olmalıdır. Hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilen veya adli soruşturmaya tabi tutulması gereken vekiller yasama dokunulmazlıklarından yararlanmamalıdır. Nasıl ki sıradan bir vatandaş, yargılanıyorsa vekiller de yasalar çerçevesinde yargılanabilmelidir. Zaten bence, masum olduğunu bilen ve kendine güveni olan vekiller de bence dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde yapılan bir oylamada el kaldıracaklardır.”

Emine Arsever: Yolsuzluklar açığa çıkarılmalıdır

“Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması konusunda atılan adımları destekliyorum. Eğer ortada bir yolsuzluk, bir usulsüzlük veya herhangi bir suç varsa bu ortaya çıkarılmalı, sorumluları da yasalar çerçevesinde yargılanmalıdır. Herkes alın teri ile parasını kazanırken, haksız yoldan para kazananlar da yargılanıp hak ettiği cezayı almalıdır.”

Ülcaz Peynirci: Hak ve adalet için dokunulmazlıklar kaldırılmalı

“Bu ülkede hak ve adaletin olduğunu göstermek adına milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin bu husustaki tavrını da sonuna kadar destekliyorum. Vekiller dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda korkmamalıdır. Neticede suçsuz olan bir kimse yargıda aklanacaktır. Eğer normal bir vatandaş gerektiğinde yargılanıyorsa milletvekilleri ve bakanlar da yargılanabilmelidir.”

Osman Uygur: Hükümet bu işin peşini bırakmasın

“Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiği konusunda hükümetin tavrını destekliyorum. Siyasilerin de gerektiğinde sıradan vatandaşlar gibi yargılanması ülkede adaletin olduğunu göstermek açısından çok doğrudur. Bu işin peşini bırakmasınlar iddiaların tümü en ince ayrıntısına kadar araştırılsın, iddianın odağındaki kişinin banka hesapları ve mal varlıkları da incelensin.”