“Herkese Eşit Eğitim” Projesi Kantara Kampıyla Tamamlandı

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Vakıflar İdaresi’nin katkılarıyla Başbakanlık, Gençlik Dairesi ve İTÜ’nün işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde yapılan kampta, öğrenciler, kaleye yürüyüş, deniz aktiviteleri, spor aktiviteleri, yaratıcı sanat çalışmaları, müzik ve eğlence ekinlikleri gerçekleştirdi.