“Herkesin dayanışma göstermesi gerekir”

Kıbrıslı iş insanı, İktisatbank sahibi Mete Özmerter, özel uçağıyla Ankara’ya uçtu, ülkeye sağlık altyapısı için malzeme taşıdı.

Yeniz Düzen Gazetesi’nde yer alan habere göre Özmerter haberi doğruladı. Yenidüzen Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı’ya konuşan Özmerter, dünyanın pek çok yerine uçtuğunu ancak ilk kez böylesi yüksek manevi duygular içinde olduğunu anlattı.

Pilatus PC 12 tipi jet uçağıyla dün saat 15:00’te Ercan’dan Ankara Esenboğa Havaalanı’na uçan Özmerter, saat 17:30’da aldığı sağlık malzemelerini ülkeye getirdi.

Uçuşu yalnız gerçekleştiren Mete Özmerter 1.200 uçuş deneyimine sahip.“Ülkemin emrindeyim, karantina şartlarında olması koşuluyla da ne isteniyorsa yapmaya hazırım, bunu tüm samimiyetimle söylüyorum” diyen Özmerter, bakanlardan kendisine gelen talebi hemen kabul ettiğini, Sivil Havacılık desteğiyle de çok hızlı hareket ettiklerini söyledi.“ Ankara’da ekipler bizi bekliyordu, 120 kilograma yakın bir malzeme aldık, çok ilgi gösterdiler, bundan da etkilendiğimi söylemek istiyorum” diyen Özmerter, şimdi herkesin kayıtsız dayanışma göstermesi gerektiğini ifade etti. Özel jetle taşınan malzemelerin coranavirüs testleri için laboratuvar hammaddesi ve bazı ilaçlar ile sağlık malzemeleri olduğu öğrenildi.Özmerter, 14 gün boyunca ailesinden de izole ev karantinasında olacağını, ihtiyaç halinde, yeniden uçuş yapmaya hazır olduğunu ve gerekirse yine ev karantinasına gireceğini de sözlerine ekledi.