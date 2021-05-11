"HERŞEY HAYALLE BAŞLAR. BUNUN TEMELİNDE İNANÇ YATAR. İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ."

Herşey 2016 yılında başlamıştı. Tanınmamışlığın verdiği zorluklar , Ülke gençliğine konan ambarolar ve siyasi engellemeler neticesinde yapılan yoğun girişimler sonucunda 2018 yılında EUSA genel kurulunda tarihi oylama gerçekleşmiştir.

Genel kurul sonucunda 13 EVET 2 HAYIR oyu ile TARİHİ ADIM ATILDI .

Aslında herşey o gün başlamıştı …

GENÇLERİMİZ AVRUPADA TEMSİLİYET HAKKINI ELDE ETMİŞTİ.

Evet biz hayal etmiştik ,

Bir çok kişi bize gülmüş hatta deli olmayın boşuna uğraşmayın demişti .

BİZ YILMADIK , MÜCADE ETTİK , BAŞARDIK…

Nasıl mı ?

TEK VİCUT OLARAK HAYALİMİZİN PEŞİNDEN KOŞTUK …

Şimdi yeni adımlar atmaya devam ediyoruz.

Basketbol Unilig ülkemize hayırlısı olsun.

Geçtiğimiz yıl Futbol Federasyonu Üniversiteler Futsal ligi ile başlayan gelişimimiz, bugünde Basketbol Federasyonu ile yapmış olduğumuz Basketbol Ünilig protokolu ile gelişmeye devam ediyor.

BİZDE HAYALLER BİTMEZ …

YENİ HEDEF 2026 LEFKOŞA …

#Bizdehayallerbitmez

#2026Lefkoşa