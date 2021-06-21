Herşey Karel bebek için!

SMA Tip 1 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için Çarşamba gecesi Bedis Beach Bar'da Gönüllüler Gecesi adı altında yardım konseri düzenleniyor.
Yapılan açıklamada geceden elde edilecek tüm gelirin Karel bebeğe bağışlanacağı aktarıldı.
SMA Tip 1 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için yardım konseri düzenleniyor.
SMA Tip 1 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için Çarşamba gecesi Bedis Beach Bar'da Gönüllüler Gecesi adı altında yardım konseri düzenleniyor.
Yapılan açıklamada geceden elde edilecek tüm gelirin Karel bebeğe bağışlanacağı aktarıldı.