Herşey Karel bebek için!

SMA Tip 1 rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Karel bebek için Çarşamba gecesi Bedis Beach Bar'da Gönüllüler Gecesi adı altında yardım konseri düzenleniyor.

Yapılan açıklamada geceden elde edilecek tüm gelirin Karel bebeğe bağışlanacağı aktarıldı.