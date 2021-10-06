HERŞEY SİZİN ELİNİZDE …

Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.

John F. Kennedy

Ne kadar doğru , ne kadar geçerli bir söz bugünün KKTC’si için.

Gerek Cumhuriyet Meclisi’nin kapanamadan açılmaya çalışılması, gerekse siyasetin ve siyasilerin geldiği noktaya baktıkça bir seçimin kaçınılmaz olduğunu görebiliyoruz.

Bir ülke düşünün ki, bakanlar birbirleriyle kavgalı, birinin dediği diğerinin dediğini tutmuyor.

Bir ülke düşünün ki, kurumlar birbirlerinden bağımsız kimsenin kimseden haberi yok.

Bu sürdürülebilir bir ülke yönetimi değildir. Bu durum ne yazık ki, kaostan başka bir şey değildir.

Bazıları bunun adına demokrasi dese de aslında demokrasinin çarptırılarak bireysel ve zümresel çıkarlarının vücut bulmuş halidir.

Hiçbir seçmen bu şekilde yönetilmeyi hak etmez. Şu andaki meclis aritmetiği de zaten KKTC seçmeninin ne kadar mutsuz olduğunu gösteriyor. O kadar mutsuz ve belki de umutsuz seçimler yaptık ki, inandığımız güvendiğimiz partileri tek başlarına iktidara getirmedik.

O kadar güvensizdik ki istikrarı sağlayacak bir hükumet modeli de ortaya çıkaramadık.

Hepimiz meclisin bugünkü halini işaret parmağımızla gösterip verimsiz, itibarsız ve tembel olarak suçlarken geride kalan üç parmağın da bizi işaret ettiğini görmüyoruz.

Eleştirilerimiz boyumuzu aşıyor ama hep kapı arkasında, kahvehanelerde, dost meclislerinde, misafirliklerde kalıyor.

Toplumsal ve kitlesel bir hareket yok ne yazık ki.

Sosyal medya deliliği ise bir başka boyutta. Holiganların türediği fikirlerin tartışılmadığı ama hakaretlerin bol miktarda dolaştığı sosyal medya ağlarından bahsediyorum. Adına demokrasi diyoruz.

Birilerine hakaret etmeyi eleştiri, birilerinin adını veya işini ağzımızda sakız edip çiğnemeyi de görev ediniyoruz dozunu ayarlamadığımız bu durumun adına da demokratik hak diyoruz.

Oysa demokrasi bu değil. Bir kere bilelim ki, demokrasilerde kimse kimseye istediği gibi hakaret edemez. Bir kere bilelim ki, demokrasilerde karşındaki kişi veya topluluğun haklarını “sözde” kendi hakların için gasp edemezsin. Demokrasilerde istediğini istediğin yerde yapamazsın mesela.

Demokrasinin işleyişini etkileyen üç önemli faktör vardır. Yasama, Yürütme, Yargı. Ne yasama kaldı memlekette, ne yürütme kaldı ne de yargı. Yasama ve yürütme durunca haliyle yargı da sekteye uğrar yasalar 1930 yılından kalma olur ve bu insanlarda adalet duygusunu zedeler.

Peki sadece bunlarla mı kalır elbette hayır. Demokrasi işleyişi bir ülkede sekteye uğramışsa eğer, o ülke ekonomik olarak da çöker, çökmeye mahkum olur. Bu nedenledir ki, halkın elindeki en büyük güç seçme hakkıdır. Eğer bu hakkı aklımızla ve yaşam standartlarımızla kullanmayı başarabilirsek demokrasi dediğimiz ve şu anda yanlış kullandığımız hayati değeri yeniden raya sokabiliriz. Başta da yazdığım gibi Demokrasilerde bir seçmenin cehaleti bütün halkın güvenliği için tehlikedir.