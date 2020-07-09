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Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen hile ile sirkat meselesinden tutuklanan zanlı Mohamed Rida A. Elmaghour mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 16:46
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Hesabına yanlışlıkla yatan 1000 Dolar’ı çekti, tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen hile ile sirkat meselesinden tutuklanan zanlı Mohamed Rida A. Elmaghour mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohamed Rida A. Elmaghour’un 22.06.2020 tarihinde Lefkoşa' da meydana gelen Hile ile Sirkat suçu ile methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22.06.2020 tarihinde saat 20.35 raddelerinde Girne Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nda çalışan bir memurun, 22.06.2020 tarihinde sat 13.34'de bankada görevde olduğu esnada Mohamed Rida A. Elmaghour isimli müşterinin bankaya gelerek hesabına 1000 TL nakit para yatırmak istediğini, işlemlerini yapıp parayı hesaba yatırdığını, ayni gün saat 16.30 raddelerinde kasa sayımı yaptığı esnada konu şahsın hesabına yanlışlıkla 1000 Dolar (USD) yatırdığını tespit ettiğini anlattı.

Polis, bunun üzerine Mohamed Rida A. Elmaghour'un internet bankacılığından hesap hareketlerinden yaptığı kontrolde; konu şahsın 1000 Doların tamamını TL'ye çevirerek içerisinden 6000 TL'sini hesabından çektiğinin belirlendiğini söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

 Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Mahkeme
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