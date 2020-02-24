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Hesaplar Mehmet Bolkan’dan

20 yıllık eziyet dün akşam bitti ve bu kez sevinen Galatasaray oldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
Hesaplar Mehmet Bolkan’dan
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20 yıllık eziyet dün akşam bitti ve bu kez sevinen Galatasaray oldu. Kadıköy’de 3-1 galip gelen Galatasaraylılar sevinçlerini yaşarken bu maç için iddiaya giren ülkemiz spor dünyasının renkli isimlerinden Mehmet Bolkan Hoca derbi öncesinde verdiği sözü tuttu ve Galatasaraylı arkadaşlarına sabah sabah Bereket Fırınında ziyafet çekti.
Koyu Galatasaraylı olan Sami Osmanlı, durumu sosyal medya hesabından paylaştı ve “iyi ki varsın Mehmet Bolkan Hoca iyi ki varsın Fenerbahçe” dedi…

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçe
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