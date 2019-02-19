Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uçan Balina göklerde
Uçan Balina göklerde
PUBG Mobile zombi modu yayında! İşte tüm yenilikler
PUBG zombi modu yayında!
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!

"Hesaplarda 30 milyon 240 bin lira para hareketi"

KKTC Bağlantılı İnternet Sitelerinde Bahis Oynattığı İleri Sürülen 96 Zanlı Gözaltına Alındı

19 Şubat 2019 Salı 15:50
"Hesaplarda 30 milyon 240 bin lira para hareketi"

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

banner41
Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 50 zanlı aranıyor.

"HESAPLARDA 30 MİLYON 240 BİN LİRA PARA HAREKETİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonda 96 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'inde bugüne kadar yapılan incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu belirlenmiştir. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler ise devam etmektedir. Öte yandan, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 lira ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararı gereğince el konulmuştur."

banner22
Anahtar Kelimeler:
İnternet SiteleriKKTCYasa Dışı BahisGözaltıZanlılarHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Temsilcisi Korukoğlu’nun Görev Süresi Uzatıldı
New York Temsilcisi Korukoğlu’nun Görev Süresi Uzatıldı
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu
Uluçay: "Meclis'te ciddi bir konsensus var"
Uluçay: "Meclis'te ciddi bir konsensus var"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim