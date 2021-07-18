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Hesapta 'KKTC Cumhurbaşkanı' yazması tepkiyle karşılandı!

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Kıbrıslı Rumlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter’daki mavi onay rozetinin ‘kaldırılması’ için kampanya başlattı....

18 Temmuz 2021 Pazar 21:45
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Hesapta 'KKTC Cumhurbaşkanı' yazması tepkiyle karşılandı!

Kıbrıslı Rumlar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter’daki mavi onay rozetinin ‘kaldırılması’ için kampanya başlattı.

Kampanyada Ersin Tatar’ın hesabında KKTC Cumhurbaşkanı olarak yazması eleştirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a yapılan bu yeni saldırının nedeni; Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın kamu menfaatini ilgilendiren hesabının orijinal olduğunun bilinmesini sağlamak amacıyla kullanmakta olduğu mavi onay rozetidir. Twitter’a göre mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

HESAP ARALIK 2011'DEN BERİ AKTİF

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Twitter hesabının Aralık 2011 tarihinden beri aktif ve 150 bine yakın takipçisinin bulunduğu belirtildi.

Ersin Tatar’ın Twitter hesabında yazıldığı gibi ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’ olduğu belirtildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Tatar’a mavi rozet; bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ın hesabının büyük kitleler tarafından takip edilmesine bağlı olarak verilmişti” denildi.

Son Güncelleme: 18.07.2021 22:19
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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