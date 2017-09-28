Heyecan başladı

Pelin Yükselay

Önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan genel ve yerel seçimler öncesinde partiler aday arayışlarına başladı. Aday olmayı düşünenler ise, parti yönetimleri nezdinde nabız yokluyor.

Girne’nin CTP’li eski Belediye Başkanı Sümer Aygın, Lefkoşa’nın eski DP ve UBP’li belediye başkanı Cemal Bulutoğluları ve Gazimağusa’nın CTP’li eski belediye başkanı Oktay Kayalp ile görüşen Diyalog muhabiri, ikisinden olumlu tepki aldı. Kutlay Erk ile Sümer Aygın “partimiz uygun görürse yeniden aday olmaya hazırız” derken, Bulutoğluları kesinlikle aday olmadığını söyledi. Oktay Kayalp ise, bu konuda herhangi birşey söylemeyeceğini belirtti.

Sümer Aygın, şimdiki Girne belediye başkanını aşırı istihdam yapmakla suçlarken Kutlay Erk Lefkoşa’da en basit işlerin dahi yapılamadığını söyledi. Cemal Bulutoğluları ise “Lefkoşa’da taş üstüne taş konmadı” dedi. Aygın, Bulutoğluları ve Erk şu şekilde konuştu:

Aygın: Adaylık sadece bana bağlı değil

“Yeniden aday olmam sadece benim düşüncemle gerçekleşecek bir olgu değildir. Halkın bunu talep etmesi lazımdır. Tabii bağlı olduğum partiden de bu yönde talep gelmesi gerekir. Şu anda netleşmiş hiçbir şey yok. Daha seçimlere çok zaman var. Oluşan şartlar ve önümüzdeki dönemde yaşanacak olanlar tekrardan görev alıp almayacağımı belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi şu an ortada bir şey yok. Toplumdan yeniden aday olmam yönünde talep var. Parti üyeliğim de ortada. Adaylık kısmı zaman belirleyecektir.

“Söylediklerim doğru çıktı”

Şunu çok samimi belirteyim, seçimi kaybettikten bir ay sonra bir televizyon kanalında, ‘yeni seçilen Girne Belediye Başkanı’na bu yük ağır gelecektir’ yönünde açıklama yaptım. Bunun akabinde, ‘yeni seçilen kişi Girne’nin ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlanacaktır’ dedim. Bu söylemlerim o kadar büyük yanlış anlaşıldı ki, yeni başkan arka arkaya programlara çıkarak beni ‘hazımsızlıkla’ suçladı. Şimdi ise herkes benim söylemlerimin ne kadar olduğunu gördüğünü söylüyor. Halk bunu gördüğü için de adaylığım konusunda talepkar bulunuyor. Halk, beni cesaretlendirmeye çalışıyor. Görevden kaçmak tabii ki mümkün değildir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki, Girne’ye gerçek anlamda hizmet edecek bir aday çıkarsa da onun yanında durmaktan asla tereddüt etmem. Zaman içerisinde bunların hepsi netleşecektir.

“Girne layık olduğu hizmeti alamıyor”

Girne şu anda layık olduğu yerde değildir ve layık olduğu hizmeti görememektedir. En kötüsü ise görevde olan Belediye Başkanı halka doğruları söylemiyor. Yanıltıcı bilgilerle günü kurtarmaya çalışıyor. Yeni Başkan göreve geldikten sonra bugüne kadar 170 personel istihdam etti. Gereksiz yere yapılan bu istihdamlar şu an belediyeyi ve belediye şirketini zora sokuyor. Bunun yanında günde 4 bin 600 ton arıtılmamış su yıllardır denize akıyor. Mevcut belediye başkanı geçtiğimiz yıl Eylül ayında bu sorunun aşılacağı sözünü verdi, üzerinden 1 yıl geçti hatta Eylül ayının son günlerindeyiz, o su halen denize akıyor.

“Güngördü yalan söylüyor”

Verdiği sözleri tutmuyor, halka yalan söylüyor. Tüm bunların yanında Girne’deki trafik sorunu içinden çıkılmaz bir hal aldı. Şehirde insanlar susuzluktan kırılıyor. Herkes şikayetçi. Sorunlar çok. Ancak yine şunu belirtmeliyim ki, inşallah iyi bir aday çıkar ve bana gerek kalmaz. Dediğim gibi, gerçekten Girne’ye hizmet edeceğini bildiğim bir aday çıktığı takdirde seçilmesi için tüm çabalarımı göstereceğim”.

Bulutoğluları: Kesinlikle aday değilim

“Kesinlikle tekrar aday olmayacağım. Benim zamanımda belediyenin 85 milyon borcu vardı ve belediyenin battığı söyleniyordu. Geçtiğimiz gün Mehmet Harmancı kendisi açıkladı, ‘Belediyenin toplam borcu 250 milyon’dur’ dedi. Neden kimse belediye battı demiyor? Çünkü maaşlar ödeniyor. Maaşlar nasıl ödeniyor peki? Devlet katkısıyla. Ben 1 milyon devlet katkısı alırken, bugünkü devlet katkısı belediyeye 4 Milyon oldu. Halk beni seviyor, ben de halkı, ama asla aday olmam. Olacak olan herkese bol şans dilerim. Yıllardır Lefkoşa’da taş taş üstüne konmadı. Herşeyin gerekçesi, para yok. Benim zamanımda da yoktu ama borçlanıp yapıyorduk, halka hizmetimizi hiçbir zaman eksik etmezdik. Belediye başkanı olmak demek icraat yapmak demektir. Hani icraat nerede? Yollar çukur dolu. Bugün belediyenin 10-12 milyon arası geliri var. Benim dönemimde gelir 4-5 milyon civarındaydı ama icraat yapıyordum.”

Erk: Partim ‘Aday ol’ derse, olurum

“Ben kendim aday olmaya istekli değilim, mensubu olduğum partiye ‘beni aday yapın’ gibi bir müracaat yapma düşüncem de yok. Partim mutlaka kendi insan kaynakları içerisinde en uygun ve en güçlü seçilebilecek adayı tespit edecektir. Umarım ve bekliyorum ki yeni bir arkadaşımız tespit edilsin biz de en güçlü şekilde destekleyelim. Ancak parti, ‘Bu görev senindir’ derse, benim kendi aldığım parti disiplini gereği bunu kabul etmek durumundayım.

Gerçekten bir Lefkoşalı olarak şunu söyleyebilirim ki arzu ettiğimiz ve vadeliden hizmeti alamıyoruz. Lefkoşa şu an aldığı hizmetler açısından gurur duyulacak bir şehir değildir. Yanı başımızdaki Gönyeli’yi kıskanıyoruz. Lefkoşa’da en basit hizmetler bile yürütülemiyor. Su paraları çok fahiş fiyatlarda. Bu alınan fahiş fiyatlara rağmen bütçe yürütülemiyor.