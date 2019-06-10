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Heyetimiz FİFA ile görüştü

10 Haziran 2019 Pazartesi 08:44
Heyetimiz FİFA ile görüştü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Cumhuriyet Meclisi Heyetleri, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69. Genel Kurulu çerçevesinde Paris’te bulunan FIFA yetkilileriyle temaslar gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk halkının futbol alanında maruz kaldığı ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması için FIFA ve diğer futbol örgütlerinin üst düzey yetkilileriyle temaslar gerçekleştiren heyet, olabilecek açılımlara dair konunun siyasi ve hukuki boyutlarını da içeren bir sunum da yaptı.
Temaslar gerçekleştiren heyette Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve KTFF Birinci Başkanvekili Orçun Kamalı ile KTFF Genel Sekreteri Enver Baturalp ve Cumhuriyet Meclisi Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada yer aldı. Heyet, Cumartesi akşamı KKTC’ye döndü.

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Anahtar Kelimeler:
FIFAHaberKKTC
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