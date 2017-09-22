Hibe destek oranı %65’e yükseltildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen 6. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı açıklandı.

4 milyon TL kaynak aktarılan program kapsamında küçükbaş hayvancılık ve seracılık başvurularında hibe destek oranı yüzde 65’e yükseltildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık yetkileriyle birlikte basın toplantısı düzenleyerek dün ilan edilen programın detaylarını aktardı.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Bakan Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi finansmanı ve Türkiye Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı’nın amacının tarım piyasalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal alanlarda sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, program için başvuruların 20-22 Kasım tarihlerinde yapılması gerektiğini açıkladı.

Programın tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması Tarım ve kırsal alanlara yönelik kapasite ve ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi gibi üç önceliği içerdiği belirtilerek, küçükbaş hayvancılık, seracılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve organik/ diğer sertifikalı üretime yönelik projelerin öncelikli projeler olarak değerlendirileceği ve ilave puan verileceği ifade edildi.

Program kapsamında, 25 bin TL’den 200 bin TL’ye kadar yüzde 50 ile 75 arasında değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak.

Buna göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve modern sera kurulumuna yönelik başvurularda projenin uygun maliyetinin % 65’i tutarında, diğer konu başlıkları ile ilgili başvurularda projenin uygun maliyetinin % 50’si tutarında destek sağlanacak.

Öncelik 3 altında kar amacı gütmeyen kuruluşlar (yerel yönetimler, devlet/vakıf üniversiteleri, mesleki kuruluşlar ve birlikler, vakıflar ve dernekler, kar amacı gütmeyen kooperatifler) için ise projenin toplam uygun maliyetinin %75’i tutarında hibe sağlanacak.

16,5 MİLYON TL HİBE

2011 yılından bu yana uygulanan 5 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 122 yararlanıcıya 16,5 milyon TL tutarında hibe desteği sağlandı. Yüzde 50 eş finansman sağlandığı göz önünde bulundurulduğunda piyasaya yansıması 33 milyon TL oldu.

BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI

Hibe programı ile ilgili başvuru rehberi ve gerekli başvuru dokümanları www.tarim.gov.ct.tr adresinden temin edilebilecek. Bilgilendirme toplantıları ise; 28 Eylül Perşembe günü saat 14.30’de Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Saray’ında, saat 16.30’da İskele’de Belediye Kültür Merkezi’nde, 5 Ekim Perşembe günü saat 14.30’da Güzelyurt’ta Güzelyurt Oteli’nde ve 16.00’da Lefke’de Lefke Avrupa Üniversite’nde, 12 Ekim Perşembe günü ise saat 14.30’da Girne’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde ve 16.00’da Lefkoşa’da Kalkınma Bankası’nda gerçekleştirilecek.

Eğitim toplantıları ise 16 – 17 Ekim tarihleri arasında Kalkınma Bankası konferans salonunda 09.00 – 17.00 saatleri arasında yer alacak.