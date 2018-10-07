Hibe edilen yemlerle ilgili şok iddia!

• Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasındaki protokol kapsamında küçükbaş hayvan başına 80 kg arpa hibe edilmişti.

• Alagadi’de hayvancılıkla uğraşan Ahmet Kasap, hibe edilen arpanın zehirli olduğunu iddia ederek, 5 hayvanının yem yüzünden telef olduğunu, aynı yemi yiyen gebe koyunlarının ise düşük yaptığına dikkat çekti.

• Hayvanlarına söz konusu yemden her gün 1 kilo verdiğinin altını çizen Kasap, bunun standart bir ölçü olduğunu vurguladı.

• Ahmet Kasap, hayvanlarının zehirlendiğini düşünerek Girne Veteriner Dairesi’ni aradığını, dairenin kendisine “Yemden dolayı olmuştur” cevabını verdiğini söyledi.

• Kasap, hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi ve yetkilileri konuyla ilgili adım atmaya davet etti.

• Öte yandan, sosyal medyada devletin verdiği yem yüzünden hayvanları ölenlerin şikayetlerinin de olduğuna dikkat çekerek, “Yemleri TÜK’tenaldım” dedi ve yemlerin Ukrayna’dan ithal edildiğini savundu.

Kıbrıs PostasI'ndan Rahmican ÇALIŞKAN'ın haberine göre,Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği arasında süt fiyatları, hayvan yemi ve kırmızı etin pazarlanmasına ilişkin protokol kapsamında küçükbaş hayvan başına 80 kg arpa hibe edilmişti.



Yem hakkınca ciddi iddia…

Hibe olarak verilen arpa tartışmaları beraberinde getirdi. Kıbrıs Postası’na konuşan Alagadili bir hayvancı yem hakkında ciddi bir iddiada bulundu.

“Devletin verdiği yem zehirli, 2 koyunum ve 3 damızlık kuzum telef oldu”

Girne Alagadi’de hayvancılık yapan Ahmet Kasap, devletin, hayvancılara verdiği yemin zehirli olduğunu iddia ederek, “Devletin verdiği yem yüzünden 2 koyunum ve 3 damızlık kuzum telef oldu” dedi.



“Acı çekiyorum, yetkililerin harekete geçmesi gerek”

Yine aynı yemi yiyen gebe koyunlarının da düşük yaptığının altını çizen Kasap, hayvanlarını bu şekilde kaybetmesinin acısını çektiğini ve yetkililerin konuyla ilgili harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.



"Hayvanlara standart ölçüde verdim”

Kasap, devletin verdiği yemi 3-4 gündür kullandığını işaret ederek, her hayvanına günde 1 kilo verdiğini ve verdiğini yemin standart ölçüde olduğunu dile getirdi.

“Girne Veteriner Dairesi yemden dolayı öldüklerini söyledi”

Ahmet Kasap, olayın nasıl gerçekleştiğini anlatarak, hayvanlarının yemi yedikten sonra şiştiğine dikkat çekti. Daha sonra, hayvanlarının zehirlendiği şüphesi ile Girne Veteriner Dairesi’ni aradığını söyleyen Kasap, daireden “Yemden olmuştur” yanıtını aldığını ifade etti.



“Sosyal medyadan şikayetler var”

Öte yandan, arpaların zehirli olduğunu düşünen Ahmet Kasap, sosyal medyada devletin verdiği yem yüzünden hayvanları ölenlerin şikayetlerinin de olduğuna dikkat çekti.

“Yemleri TÜK’ten aldım, Ukrayna’dan ithal edildi”

Diğer taraftan, “Yemleri Haspolat’tan Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK)’ndan aldım” diyen Kasap, yemlerin Ukrayna’dan ithal edildiğini savundu.

