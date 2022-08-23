Yeşilırmak “Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın, Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Emrah Yeşilırmak’ın açıklaması şöyle:

Bu kadar samimiyetsizlik ve bir sendika anlayışı! Nedir bu anlayış ?

Çalışan emekçi kardeşlerimizi kullanarak onlara yalan, yanlış bilgi vererek onları kışkırtmak ve kaos yaratmak.

Biz buna genel olarak statüko diyoruz.

Yani mevcut düzenin devamı...

Hiç bir çalışan kardeşim bu ve buna benzer yalan haberlere inanmasın. Çalışanlarla ilgili maddeler birebir sendikalar ile oturulup konuşuldu ve hiç bir çalışanımız mağdur edilmeyecek şekilde düzenlendi.

Yasanın ilgili maddelerini de sizlerle paylaşmak isterim.