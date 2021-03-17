Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz BRT’de 14. Saat programına katılarak Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

UBP Milletvekili Gündüz, UBP’de Genel Sekreterlik seçimini şu ifadelerle değerlendirdi:

“Şu anda Mart ayında saymazsak 7 ay sonra bizim olağan kurultayımızın son zamanıdır. Ekim sonuna kadar Kurultayı bitirmemiz lazım. 3 yıl dolar. Eğer pandemi de izin verirse Ekim ayında bu kurultay yapılacak. Ama 11 Nisan’da bizden önce bir kurultay var. O partinin kurultayı yapıldıktan sonra biliyorsunuz hükümet ortağıdır. Nisan’daki kurultay sonrası konjektür nasıl gelişecektir bilinmez. Hükümetin orda olup olmayacağı bilinmez. Bunlar soru işaretleri. Hükümet ortağımızın Nisan’daki kurultay seçiminden sonra manevranın nasıl olacağı bir soru işaretidir. Dolayısıyla biz şu anda soru işaretlerine göre değil rutin rotamıza göre gittiğimizde Ekim ayına. Bir sonraki Cumartesi günü Genel Sekreterlik seçimini yapsak bile Ekim ayında tekrar Genel Sekreterlik seçimi olacak."

“İVEDİLİKLE GENEL SEKRETERİ SEÇMELİYİZ”

“İlçe Başkanlarının muhatabı Genel Sekreter olur. Genel Başkanın Başbakanın gündemi çok yoğun. Bize zaman ayırması mümkün değil. Sürekli bize, ilçe başkanlarına örgütlerden baskılar gelir. Dolayısıyla bizim genel sekreteri ivedilikle seçmemiz gerekir. Benim öngörüm bu Cumartesi degil bir sonraki Cumartesi zaten 120 kişiyiz geniş bir yerde ve havada güzel olacak büyük bir ihtimalle dışta kalmak kaydı ile içeriye 4 sandık koyarak 10’ar 10’ar kişileri alarak oylarını kullanması ile 2 saat içerisinde bu iş biter. Genel Sekreter seçiminin ardından Olağan Kurultay gündeme gelecek”. “Büyük bir ihtimalle bu ay sonuna kadar Genel Sekreterlik seçimini bitireceğiz. Genel Sekreter makamına oturduktan sonra hemen takvimi önümüze koyacağız ve kurultay süreci başlayacak."

“GENEL SEKRETELİK KONUSUNDA DENGE UNSURU DEĞİLİM”

“Hiç kimse benim üzerimden prim yapmasın. Arkadaşlarıma karşı hamle yapmam mümkün değildir.Genel Sekreterlik konusunda ben denge unsuru değilim. UBP’nin üyesinin önüne cesurca gireceksiniz, seçim partisidir UBP. Seçimden korkmayacaksınız ve seçilirseniz de size başlarınızın üzerine koyacaklar. O bakımdan atanmış zor. UBP’nin özü seçimdir ve seçimle gelmektir. Özellikle benim bölgemdeki insanlar bölgeli bakanımızı aldınız niye yeniden bölgeye bakanlık vermiyorsunuz diyor. Ben bu konuda hiç yorum yapmam. Çünkü bu tamamen Başbakanın uhtesindedir. Onun tasarrufundadır."