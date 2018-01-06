Hiç kimseleri yok...

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Gönyeli’de Çetin Kürşat Apartmanı’nın 7’nci katında, Bayraktaroğlu ailesinin kirasında bulunan evde çıkan yangının bedeli ağır oldu. Yangın sonucu eşyalar küle döndü, 10 nüfuslu Bayraktaroğlu ailesi sokakta kaldı

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:20
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Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Gönyelide Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Çetin Kürşat Apartmanı’nın yedinci katında, Aydın Çırakoğlu’na ait evde kiracı olarak ikamet eden 10 nüfuslu Bayraktaroğlu ailesi, önceki gün sabah saatlerinde evde çıkan yangın sonucu sokakta kaldı.

Yangın nedeni ile dairenin salon ve mutfak kısmında bulunan eşyalar yanarak zarar görürken diğer odalar, dumandan islenerek zarar gördü.  Ev kullanılamaz duruma geldi.

Kış günü 7 çocuk ve yaşlı anneleri ile kış günü sokakta kalan Sabahattin –Melek Bayraktaroğlu çiftinin imdadına olay günü komşuları koştu.

Bayraktaroğlu ailesi, olay gecesi aynı apartmandaki bir dairede ikamet eden komşularının evinde geçirdi.

Ev sahibi anlayış gösterdi

Bayraktaroğlu ailesinin ikamet ettiği dairenin sahibi Aydın Çırakoğlu, yaşanan üzücü olayın ardından aileye ulaştı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ev sahibi Aydın Çırakoğlu, büyük bir insanlık örneği göstererek aileden evin tadilatı ve yanan eşyaların telafi için herhangi bir maddi talepte bulunmadı.

Yardım bekliyorlar

Sabahattin –Melek Bayraktaroğlu çiftinin en büyüğü 14 yaşında en küçüğü 1 yaşında 7 çocuğu var. Çocuklardan 5’i okula gidiyor, 2 çocuğa aynı evde ikamet eden Sabahattin Bayraktaroğlu’nun annesi Meriç Bayraktaroğlu bakıyor.

Sabahattin Bayraktaroğlu, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyor. Melek Bayraktaroğlu ise ev temizliğine giderek evinin geçimine katkı sağlıyor.

Ailenin birikmiş bir parası yok. Ülkede birbirlerinden başka yakınları da yok. Aile olay gecesi komşularında kaldı ancak oldukça kalabalık bir nüfusla komşularına daha fazla yük olmak istemiyor.

Bayraktaroğlu ailesi, en azından evleri tadil edilinceye kadar bir an önce başlarını sokacak bir istiyor.

Sabahattin –Melek Bayraktaroğlu çifti, duyarlı vatandaşlardan uzanacak yardım elini bekliyor.

Bayraktaroğlu: Kıyafetlerimizle sokakta kaldık

Havadis ekibi, olayın ertesi gün Bayraktaroğlu ailesini, misafir oldukları evde ziyaret etti. Sabahattin Bayraktaroğlu, olayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Sabahattin Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Evi aylık 600 TL kira bedeli ile eşyalı olarak Aydın Çırakoğlu’ndan kiraladım. Uzun bir zamandır da bu evde ikamet ediyorduk. Evde 1, 2, 8, 9, 13 ve 14 yaşında 7 çocuğum, eşim ve annem ile yaşıyordum. Çocukların 5’i okula gidiyor, ikisi ben ve eşim çalıştığımız için annemle evde kalıyor. Ben olay anında isteydim. Bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalışıyorum. Eşim de temizlik işlerine gidiyor. O da işe gitmişti. 5 çocuk okulda. Anne ve iki çocuk evdeydi. Komşu annemi kahve içmeye davet etmiş. Anne4m iki çocuğu da alıp komşuya gitmiş. Evde soba yanmıyordu. Sadece çamaşır makinesi ve buzdolabı çalışıyordu. Yangın çıkmış. Ev kullanılmaz hale geldi. Ailece üzerimizdeki kıyafetlerle sokakta kaldık. Sağolsun komşumuz bizi gece misafir etti. Ancak kalabalığız ve daha fazla komşumuza yük olamayız. Ülkede akrabamız da yok. Acil olarak başımızı sokabileceğimiz bir eve ihtiyacımız var. Yardım bekliyoruz.”

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