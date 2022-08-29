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"Hiç şüphesiz ki şanlı Türk tarihi zaferlerle doludur"

Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:01
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"Hiç şüphesiz ki şanlı Türk tarihi zaferlerle doludur"


Üstel mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusal kurtuluş savaşının zaferle taçlandığı günün 100. yıl dönümünü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile aynı duygu birliği içerisinde gururla, onurla ve coşkuyla idrak etmekteyiz.

Hiç şüphesiz ki şanlı Türk tarihi zaferlerle doludur. 30 Ağustos tarihi, Türk Milletinin olağan üstü gayret ve gücünü tüm dünyaya göstermiş olması açısından büyük bir öneme sahiptir.  30 Ağustos Zaferi’nin 100.yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız. 30 Ağustos zaferi tarih boyunca bizlere de var olma mücadelemizde örnek teşkil etmiştir. 30 Ağustos Anavatanımızda olduğu gibi ülkemizde de milli bir bayram olarak her yıl büyük bir coşku içerisinde kutlanmaktadır.

Bu önemli günün coşkusunu yaşamaktan öte, Türk Milletinin ne zorluklara göğüs gererek bugünlere geldiğinin hatırlanması ve genç nesillere de bunun aktarılması açısından da üzerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere karşı, ulusal benliği kurtarmak adına Atatürk önderliğindeki Türk Ordusuyla, kadınıyla, çocuğuyla, topyekûn verilen bir savaşta Zafer Destanı’nın yazıldığı gündür. Vatan topraklarını işgal eden yabancı güçler, bundan 100 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerinden asla unutamayacakları büyük bir ders almışlardır.

30 Ağustos 1922 tarihi, Türkiye'nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamada en önemli başlangıç noktasıdır. Bu zaferle birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş, Türk milletinin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır. Türk Milletinin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inancını, iradesini ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır.

Türkiye Cumhuriyeti tarihten aldığı cesaret ve azimle, geçmişte yaşanan zorlukların bilinciyle, Ulu Önder Atatürk’ün çizdiği yolda güçlü adımlarla ilerlemeye devam etmiş, çağdaşlaşma ve demokratikleşme yolunda çok büyük bir yol kat etmiş ve bugün refah seviyesi yüksek, her alanda dünya devletleri ile rekabet edebilen güçlü bir devlet konumuna gelmeyi başarmıştır.

Bu anlamlı günde Anavatan Türkiye ile aynı duygu birliğiyle, Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na şükran ve minnetlerimizi sunarken, canlarını bu uğurda feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anar, Tüm Türk Ulusunun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutlarım.”

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ünal Üstel30 Ağustos Zaferi
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