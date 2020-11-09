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“Hiç Vazgeçmedim” dünya literatüründe

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın biyografisinin yer aldığı ve yazar Ferhat Atik tarafından yazılan “Hiç Vazgeçmedim” kitabının İngilizce versiyonu, Dünya Biyografi Yazarları Birliği Dergisi’nde tanıtıldı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 10:26
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“Hiç Vazgeçmedim” dünya literatüründe

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın biyografisinin yer aldığı ve yazar Ferhat Atik tarafından yazılan “Hiç Vazgeçmedim” kitabının İngilizce versiyonu, Dünya Biyografi Yazarları Birliği Dergisi’nde tanıtıldı.

Uluslararası alanda bir çok ödül sahibi ve en çok satan kitapların yazarı Ferhat Atik’in kaleme aldığı ve Nisan 2020’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayatını konu alan “Hiç Vazgeçmedim” isimli biyografi kitabı, Dünya Biyografi Yazarları Birliği Dergisi’nin Kasım 2020 sayısında yer aldı. Bu yayın aracılığı ile Dünya Biyografi Kitapları Literatürü’ne kabul edilen kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayatı yanında, onun jenerasyonunun yaşadığı dönemleri ve o dönemlerdeki Kıbrıs Adası’nı anlatıyor. Ayrıca kitap, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın geleceğe yönelik hedeflerini de içeriyor.

Konu ile ilgili açıklamasını sosyal medya hesapları aracılığı ile yapan yazar Ferhat Atik, haberi şöyle duyurdu: “Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın kitabı bize bir kez daha gösterdi ki, edebiyat ve sanat, politik sonurları ve engelleri aşabilme becerisine sahiptir. Ülkemizden bir kitap ve bir isim daha, dünyanın en değerli literatürüne kalıcı olarak yerleşti. Bu çabayı ve değeri anlayan herkese selam olsun.”

İstanbul Destek Yayınevi’nden çıkan ve hem Tükçe’si hem de İngilizce’si ikinci baskıyı yapan kitaba, internet üzerinden tüm Türkiye, KKTC ve Avrupa’da ulaşılabiliyor.

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