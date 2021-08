Hiçbir amaçla ateş yakmayın!

“HALKA DA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR”…

KEMA Başkanı İrfan Tansel Demir, kavurucu sıcaklar geçene kadar piknik yapılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya ya da yollara atılmaması, gerek temizlik, gerekse de inşaat amaçlı ateş yakılmaması gerektiğini söyledi.

Demir ayrıca, bir yangın çıkması durumunda yangını söndürmek için çalışan kurum ve kuruluşlarla birlikte halkın da seferber olması gerektiğini, bunun için de su tankerlerini ve traktörlerini hazır bulundurmaları önerisinde bulundu Kıbrıs Erozyonla Mücadele Vakfı ( KEMA) Başkanı İrfan Tansel Demir, kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü ülkemizde, hiçbir amaçla ateş yakılmaması gerektiğini söyledi. Demir, yangınlara karşı nasıl önlem alınabileceği ve çıkan yangınların da büyük felaketlere yol açmadan nasıl söndürülebileceği konusunda bilgi verdi. Burada halka da çok önemli görevler düştüğünü kaydeden Demir, insanın olduğu her yerde yangın riski olduğunu ifade etti. Demir özellikle, kavurucu sıcaklar geçene kadar piknik yapılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya ya da yollara atılmaması ve gerek temizlik, gerekse de inşaat amaçlı ateş yakılmaması gerektiğini kaydetti.

“İnsanın olduğu her yerde yangın riski vardır”

KEMA Başkanı İrfan Tansel Demir, şu anda kuzey yarım kürede kavurucu yaz sıcaklarının olduğu bir dönem yaşandığını hatırlatarak, özellikle son günlerde hem Türkiye’de, hem de kuzey yarım küredeki diğer ülkelerde çok büyük yangınlar çıktığını belirtti. Normalin üzerinde bir sayıyla yangınların devam ettiğine dikkati çeken Demir,“Yangınlar mutlaka yaşanacaktır. İnsanın olduğu her yerde bir yangın riski vardır. Diğer yandan küresel ısınmanın getirdiği ağır şartlardan dolayı bu yangın riski daha da artmıştır” dedi.

“Yangın çıkmasına çok elverişli bir coğrafyadayız”

Demir, ülkemizin yangın çıkmasına elverişli bir coğrafyada bulunduğuna işaret ederek, yangın olasılığının en yüksek olduğu bir dönemde olduğumuzun altını çizdi. İrfan Tansel Demir, şöyle konuştu: “Bugünkü meteorolojik veriler, hava sıcaklığının ortalama 44 derece civarında seyredeceğini söylüyor. Bu, yangın riskinin çok olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla yangın riskinin çok olduğu bir dönemde bir kıvılcım, bütün her şeyi mahvedebilir. Yangın yüzdeliklerine bakıldığı zaman da en çok yangın çıkma nedeni olarak insan faktörü görülüyor. Bunun için de tedbir almak yine insanın elindedir. Bu nedenle yangın çıkmaması için yapmamız gereken şeyler vardır. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak durmalıyız. Bunun yanında her ne şekilde olursa olsun, bahçe temizliği olsun, inşaat çalışması olsun, temizlik amaçlı ateş yakmayacağız. Piknik amaçlı ateş hiç yakmamamız gerekiyor. Böyle bir keyif yapmak istiyorsak bunu ertelemek doğru olandır. Bunun dışında etrafımızda herhangi bir duman, yangın olduğu zaman seferber olmalı, ilgili yerlere bunu bildirmeliyiz”.

“Sigara izmariti atmamalıyız”

İrfan Tansel Demir, insani ve vicdani olarak yapmamız gereken diğer bir şeyin de sigara izmaritini atmamak olduğunu söyledi ve toplumsal duyarlılığımızı bugünlerde daha çok ön plana çıkartmamız gerektiğini ifade etti. Özellikle bir yangın sırasında yangını söndürmeye çalışan kurumlara, kuruluşlara ve insanlara yardımcı olmamız gerektiğini kaydeden Demir, bunun bir bardak su bile olabileceğinden söz etti. Demir, “Özellikle tarımla uğraşan insanlarımızın su tankerleri varsa, bugünlerde hazır ve dolu halde tutması gerekiyor. Yine traktörlerin, tırmıkların hazır halde tutulması gerekiyor. En azından çıkabilecek yangınları en az zararla atlatabilelim” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Gaztesi