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“Hiçbir virüs bazı insanların kalbinden hiç çıkmayacak kötülük virüsü kadar etkili olamaz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıklama yaparak sosyal yardım paketlerinde dağıtım yapan arkadaşlarının testlerinin negatif çıktığını söyledi.

23 Mart 2020 Pazartesi 23:31
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“Hiçbir virüs bazı insanların kalbinden hiç çıkmayacak kötülük virüsü kadar etkili olamaz”

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı ve sosyal yardım paketlerinde dağıtım yapan arkadaşlarının ikisinin de testinin negatif çıktığını belirtti.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde:

“Herkese iyi akşamlar dilerim.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim bize sosyal yardım paketlerinde dağıtım yapan arkadaşlarımızın ikisinin de testi negatif çıktı.

Yaklaşık süreç başladığından beri size evde kalın videosu çekmeme rağmen ilk kez evimde kaldım bugün.

Evde kalmayı bu süreçte çok isterdim ama benim temizlik çalışanlarım dışarda risk altında çalışırken, kanalizasyon ekiplerim herkes evinde daha çok su kullandığı için rutin zamanda 10 yere giderken şimdi 40’a yakın dışkı kuyusu temizlerken, çevre ve halk sağlığından arkadaşlarım her gün sokak, cadde market, eczane ilaçlarken, 185’deki arkadaşlarım günde 500 çağrı yanıtlarken, evinden neredeyse hiç uyumadan her şeyi yanıtlayan ekiplerim varken, makinist atölyemiz çalışırken, zabıta arkadaşlarım her gün her yeri denetlerken, sokak hayvanları için bir ekibimiz dışardayken, saat okuyucularımız ihtiyaçlı bireyler için ev ev ihtiyaç paketi dağıtırken onlarla olmamam en garibi olurdu.

Tüm ekip olarak biz, riskli bir grubuz, bu bizim işimizin bir gereği. Selfie çekiyoruz arada çünkü basından arkadaşlarımız evinden çalışıyor o da katkı koyanları onore etmek için.

Maske takmıyorum doktorların tavsiyelerine uyuyorum, sadece markete veya kalabalık bir ortama girince kullanıyorum bununla beraber de doktorların mesafe kuralına uyuyorum.

Elbette ikinci testler de olabilir belki bu virüs bize de gelecek bir gün ama hiçbir virüs bazı insanların kalbinden hiç çıkmayacak kötülük virüsü kadar etkili olamayacak.

Elbette hala siyasi sorumluluğumu inkar etmiyorum ama olmayan para ile şimdi ilaç almam lazım, hayatını riske ederek çalışan emekçi arkadaşlarımı ay başı ödemem lazım, canıyla çalışan arkadaşlarımı motive etmem gerek, tüm bunlar geçince yine konuşacağız.

Son olarak linç edilen arkadaşlar için tüm sürecin içlerindeki iyilik duygusu kadar güzel geçmesini umarım.”

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıLefkoşa Türk Belediye BaşkanıKoronavirüsCoronavirüs
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