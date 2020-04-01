'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, marketlere daha sıkı kurallar içeren yeni bildirimlerde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), buna uymayan Sema Mar isimli marketi mühürledi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Mehmet Harmancı, mühürlenen Sema Mar isimli marketin, 72 saat kapalı kalacağını ve açılmadan önce, kamu sağlığı adına LTB'nin isteklerini yerine getirdiğini garantina altına alması gerektiğini ifade etti.

Harmancı, "Belirtmekte fayda görüyorum bazı olumsuzluklar anlıktır kapatma gerektirmez bazıları sürekli bir noktadaysa uygulamamız bu şekilde olacaktır" dedi.

Mehmet Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: