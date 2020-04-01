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'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, marketlerin uygulamalarına yönelik olarak daha sıkı kurallar bildiriminde bulunmalarına rağmen, buna umayan Sema Mar isimli marketi mühürlediklerini duyurdu.

01 Nisan 2020 Çarşamba 13:39
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'Hijyen kurallarına uymayan' market mühürlendi

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, marketlere daha sıkı kurallar içeren yeni bildirimlerde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), buna uymayan Sema Mar  isimli marketi mühürledi. 

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Başkan Mehmet Harmancı, mühürlenen Sema Mar isimli marketin, 72 saat kapalı kalacağını ve açılmadan önce, kamu sağlığı adına LTB'nin isteklerini yerine getirdiğini garantina altına alması gerektiğini ifade etti. 

Harmancı, "Belirtmekte fayda görüyorum bazı olumsuzluklar anlıktır kapatma gerektirmez bazıları sürekli bir noktadaysa uygulamamız bu şekilde olacaktır" dedi. 

Mehmet Harmancı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

Anahtar Kelimeler:
Mehmet HarmancıKoronavirüsMarket
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