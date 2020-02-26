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Hikmet Köksal hayatını kaybetti

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:05
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Hikmet Köksal hayatını kaybetti
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.
TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Köksal’ın cenazesi bugün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.
TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.

Anahtar Kelimeler:
Hikmet KöksalCenaze
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