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Hilmi Kansu: Bu ne kibir? 

İTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Kansu açıklamalarda bulundu.

04 Ağustos 2022 Perşembe 19:13
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Hilmi Kansu: Bu ne kibir? 
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Kansu'nun açıklaması şu şekilde;

BU NE KİBİR ? 

Yaptığınız bu hareket avcıların kör atışına benziyor , bir şeyi kurtaracağız diye ülkenin en önemli eğitim kuruluşu, orman ve çevre dostu İTÜ'yü vuruyorsunuz.

Dünyanın önde gelen ÜNİVERSİTELERİ, Türkiye’nin  bir çok iyi ÜNİVERSİTESİ de dahil, tam da ORMANIN içinde oluşturdukları kampüslerde İNSAN yetiştirirler. 

KKTC ‘de üyeleri ormanları tarumar eden AVCILAR FEDERASYONU ile Yeşil Barış Hareketi İTÜ gibi dünyanın sayılı eğitim ve araştırma merkezinin yatırımlarına, arazinin bir kısmında orman var diye  ENGEL koymak istiyorlar.

İTÜ gibi 250 yıllık bir kurumun sadece eğitim değil Doğu Akdeniz’de bir araştırma merkezi de oluşturacak olmasından Kıbrıs Türk toplumu için daha değerli hiç bir şey yoktur. İTÜ KKTC Rektörü, dünyaca değerli, çevre konusunda halen araştırma yapmakta olan bir çevre Profesörü..

Yeşil Barış Hareketi olarak, İTÜ ile yanyana gelerek ortak mücadele vermeniz gerekirken,  böylesi FENA ve ZARARLI bir davranışa girmiş olmanız üzücüdür. 

İTÜ ‘nün nasıl bir ÜNİVERSİTE olduğunu ise, kişi başı yeşil alan anlayışını aşağıda görerek daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
İTÜ Mezunlar DerneğiHilmi KansuİTÜ
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