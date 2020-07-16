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Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 13:38
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Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı

"Clinicaltrialsarena.com" internet sitesindeki haberlere göre, Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı COVID-19 aşı adayının 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinde deneklere ilk dozlar uygulandı.

Hindistan'da birden çok merkezde yürütülen denemeye, binden fazla sağlıklı gönüllü katılıyor.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirilen potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), 3 Temmuz'da insanlar üzerinde test yapılmasına onay vermişti.

Hindistan'da Zydus Cadila dışında Bharat Biotech ilaç şirketi ve Hindistan Serum Enstitüsü (SII) de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

DCGI, Bharat Biotech'in geliştirdiği "Covaxin" adlı COVID-19 aşı adayının 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerine 30 Haziran'da onay vermişti.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

2'nci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

3'üncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

23 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 15 Temmuz itibarıyla COVID-19'a karşı 23 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 140 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan COVID-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 13 milyon 700 bini aşarken, 587 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs AşısıHindistan
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