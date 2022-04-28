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Hint düğünleri KKTC'de yapılacak

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cyprus Global Şirketi yetkilileri ile Hindistan’dan gelen organizatörleri kabul etti.

28 Nisan 2022 Perşembe 09:44
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Hint düğünleri KKTC'de yapılacak

Cyprus Gobal direktörü Sezer Kızgın, Hindistan’ın yoğun nüfusa sahip ve ciddi paralar harcayan bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, ülke turizmi açısından verimli bir pazar olduğunu ifade etti. 

Kuzey Kıbrıs turizminde ki tüm paydaşlarımız Hindistan’da ki temaslarımız neticesinde önümüzdeki yıllarda Düğün Turizmi ve Hindistan pazarından yararlanacaktır.” diyen Kızgın turizmin evrensel ve paylaşımcı bir güç olduğunu söyledi.

ATAOĞLU: ALTERNATİF TURİZM MODELLERİ ARTIYOR

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise kabulde yaptığı konuşmada, ülke turizmindeki alternatif turizm modellerine dikkat çekerek, düğün turizminin de çok büyük bir pazar olduğunu belirtti.

Ülkemizde haziran ayında 500 kişilik bir üst düzey Hint Düğünü yapılacağını da dile getiren Ataoğlu, bu organizasyonların çoğalması için gerekli desteği verdiklerini vurguladı. 

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