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Hintkeneviri ekti, hapis cezası aldı

Çelik, bir buçuk yıl hapis cezası aldı

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:45
Hintkeneviri ekti, hapis cezası aldı

(Kamalı Haber) – Amsterdam’dan getirdiği tohumları ekip, üç kök hintkeneviri yetiştiren ve güneyden aldığı üç gram hintkenevirini KKTC’ye ithal eden Arda Çelik, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde suçlu bulunup, bir buçuk yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın mahkum olduğu Hintkeneviri bitkisi yetiştirme suçunun 15 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne işaret etti. Uyuşturucu suçlarının Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davalar arasında ciddi pay sahibi olduğuna vurgu yapan Hüdaverdi, toplum huzurunda yara açan uyuşturucu suçlarına kamu yararı gereği ciddi ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, sanığın üç kök hintkeneviri yetiştirmesi ve Güney Kıbrıs’tan satın aldığı 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi sınır kapısından ithal etmesini sanığın aleyhine değerlendirdiklerini kaydetti. Hüdaverdi, meselenin tüm olgularını tezekkür ettiklerini belirterek, sanığı oybirliği ile bir buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda ÇelikHapis CezasıHintkeneviriIthalHaberGündemKıbrıs
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Oha 2019-01-21 19:19:47

Sacmalarsınız iyiden. Belli ki kendi kullanımı icin ve dunyanın bir cok yerinde serbest bu sey. Yuh yani bir genci daha mahvettiniz

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