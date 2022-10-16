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"Hırsına yenik düştüğünü görmek sendikamız açısından üzmüştür"

Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklamalarda bulunarak KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı'nın eleştirilerine yanıt verdi.

16 Ekim 2022 Pazar 19:26
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"Hırsına yenik düştüğünü görmek sendikamız açısından üzmüştür"



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Çok kıymetli meslektaşlarım, sn. Ozan Elmalı şahsımı hedef alarak yürütmeye çalıştığı kampanyada ,beni öğretmen düşmanı ilan edecek kadar hırsına yenik düştüğünü görmek , bana söylediklerinden ziyade sendikamız açısından üzmüştür.

Söylem bahanesi olan yasal değişiklikler hükümet adına tarafımdan yürütüldüğü aşikardır. Söylemlerinde bunun farkında olmadığını veya “bilip de bilmezlikten geldiğini “görmekteyim.

Bu şekildeki söylemleriyle kendinden değil, başka kişilerden umut beslediğini görmenin anlamını söylemek gerekmiyor sanırım.

Bahse konu yasa sürecinde biz sendika olarak tümünü gözden geçirmek istiyoruz ifadesinin dışında bir şey söyledi mi ? Oysa biz

1-kendisine bu değişikliklere itirazınız var mı?

2- bu maddelere alternatif öneriniz var mı?

3- Bahsettiğiniz öğretmenler yasasıyla çalışmanız var mı? Diye sorduğumuz sorulara bu güne kadar cevap alamadık.

Bu konularda her fırsatta yaptıkları çalışmalara , önerilerine ve /veya varsa itirazlarını kapıları kırdıkları günlerde dahi değerlendirmeye hazır olduğumuzu söyledim.

Tüm bana iletecekleri konuları tüm komitelerde konuşabileceğimizi defalarca ifade etmiş bir öğretmen ve eğitim bakanı olarak meclis kürsüsünde ortaya koyduğum statistiki verileri düşmanlık olarak algılatmaya çalışmak kurnazca bir yaklaşım olabilir ancak yürüttüğü görevi ileri götüremez.

Kaldı ki öğretmenlerimizi kategorize etmeye çalışmak samimi bir davranış değildir.

Çocuklarımızın Eğitim kaybı minimize olsun diye tüm paydaşların ortaya koyduğu emeği hepimiz selamladık.

İyi başladığımız bu süreci baltalamak ,kişisel veya planlı siyasi bir hedefin sonucu olabilir. Zaten çağrısı da bunu içermektedir.

Bilinsin ki sn Elmalı bizim dostluğumuzu, düşmanlığımızı tesbit edebilecek durumda değildir. Bu güne kadar kimseye düşmanlık yapmadık veya beslemedik… Bize verilen görevin gereğini yapmak için çıktığımız yolculuğun ismi hizmet yolu olup bu yolda hırsına kapılan arkadaşlarımızın bir çok kez saldırılarına uğradık ancak inandığımız yolda kin ve nefret beslemedik en zor anlarda bile iletişime önem verdik.

Kişisel gelecek endişesi taşımadık. Hak mücadelesi görevi yürüten arkadaşlar bilmeli ki kısa süreli başarı hedefiyle yapılan çalışmalar halkımıza zarar vermekte olup eğitimimizi de ileriye götürmemektedir. Önümüzdeki günlerde tüm gerçekler ortaya çıkacaktır ve doğrular her kişiliği tanımlayacaktır."

Son Güncelleme: 16.10.2022 19:46
Anahtar Kelimeler:
Nazım ÇavuşoğluMili Eğitim BakanıOzan Elmalı
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