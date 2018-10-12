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Hırsız askerlerin kararı açıklandı

12 Ekim 2018 Cuma 19:42
Hırsız askerlerin kararı açıklandı

Kamalı Haber) - KTBKK’na bağlı Dikmen’de mükellef er olarak askerlik görevi yapan Yunus Aydın, Ömer Tunç, Tarık Kafalı, Onur Lale ve Resul Sefa Uçar isimli şahıslar, dün askeri inzibatlar eşliğinde yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde 1 Ekim günü yargıç huzuruna çıkarılan zanlılar teminata bağlanarak ileride yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Terhislerine 1 ay kala çarşı izinlerinde hırsızlık yapan 5 asker dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılandı ve 2 biner TL’lik para cezasına çarptırıldı.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara hazır bulundu. Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar Yunus Aydın, Ömer Tunç, Tarık Kafalı, Onur Lale ve Resul Sefa Uçar, yargılandıkları “Sirkat” suçundan suçlu bulundu. Yargıç Meltem Dündar, sanıkların lehine ve aleyhine olan hususlara değinerek, sanıkların her birinin 2 bin TL’lik para cezasına çarptırılmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Asker
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