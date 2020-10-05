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Hırsız cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.M.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:21
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Hırsız cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen dükkân açma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı T.M.H mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç zanlının 2 Ekim 2020 tarihinde saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa da Okullar Yolu Sokak üzerinde bulunan Fıstık Computer isimli iş yerinin, camdan mamul on giriş kapısını balyoz ile kırarak iş yerinin orta kısmında bulunan cep telefonu standının içerisinden 1 adet Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tableti sirkat ettiğini ayni tarihte zanlının Lefkoşa'da, çalmış olduğu ve e-mail numarası belli telefon tasarrufunda olduğu esnada Lefkoşa'da tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının tutuklanmasının ardından kaldığı kız arkadaşına ait ikametgâhta mahkeme emri gereği yapılan aramada zanlının olay esnasında giymekte olduğu kıyafetler tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini yapılan aramada Iphone 11 marka cep telefonu ve 2 adet Samsung S6 Tabletin tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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