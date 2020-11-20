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Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da bir kafe içerisinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı F.S teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Kasım 2020 Cuma 16:17
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Hırsız garsonun mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa'da bir kafe içerisinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı F.S teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlının sirkat suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis 13.11.2020 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da bir kafe içerisinde Lefkoşa'da sakin İE.P'ye ait B-13 numaralı masa üzerinde unutulan lacivert renk para cüzdanı ve içerisinde bulunan T.C kimlik kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti ile 3 adet kredi kartı ve 250 TL nakit para konu masa üzerinden sirkat edildiği yönünde şikâyet yapıldığını belirtti.

Polis olay yerine geldiklerinde yapılan kamera incelemelerinden konu cüzdanı ayni iş yerinde garson olarak çalışan zanlı F.S'nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının derdest emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 80’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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