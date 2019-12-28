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Hırsız gelin kameraya yakalandı!

(Kamalı Haber) - Girne'de 2017-2019 tarihleri arasında görümcesinin parasını çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Işınsu Duygu Yücetan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 16:26
Hırsız gelin kameraya yakalandı!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fatma Savaşır olayla ilgili bulguları aktardı. Savaşır huzurda bulunan zanlı Işınsu Duygu Yücetan’ın görümcesi olan müşteki Sedef Yücetan’ın evinin önce yedek anahtarını çaldığını ve daha sonra evinde dolap içerisinde muhafaza ettiği çantasından farklı tarihlerde para çaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının söz konusu suçu işlediğinin görümcesinin söz konusu dolap içerisine ve odaya gizli kamera yerleştirmesi sonucunda ortaya çıktığını ve müştekinin şikâyetçi olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyette müştekinin farklı tarihlerde çantasından yaklaşık 14 bin TL çalındığı beyanında bulunduğunu belirttiğini bu yönde araştırma yapıldığını tutuklanan zanlının tasarrufunda 3900 TL para bulunduğunu ayrıca söz konusu ikametgâhında yedek anahtarının tespit edildiğini de aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade veren zanlının suçunu itiraf ettiğini ancak yaklaşık 2 yâda 3 bin TL para çaldığını iddia ettiğini bu yönde de araştırma yapılması gerektiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 

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GörümceHaberKKTC
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