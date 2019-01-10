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Hırsız kiracılar

10 Ocak 2019 Perşembe 20:48
Hırsız kiracılar

Kamalı Haber

Girne’de kiracı oldukları evden birçok eşya çalan Tuğçe Köşk ile Hayriye Köşk isimli üniversite öğrencisi kız kardeşler dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

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Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 23 Aralık 2018 tarihinde Girne’de Ay Sokak üzerinde Ali Osman Apartmanı’nın 4 numaralı dairesinde kiracı olan zanlıların,  ev sahibi Ali Osman Özhasoğulu’na ait bir koltuk, bir sandalye, 3 perde, 1 adet tül perde, ahşap masa, 12 kişilik çatal bıçak kaşık seti, bir şilte, 4 yastık, 12 çarşaf, 2 yorgan, 1 komodin ve 1 elektrik süpürgesini çaldıklarını söyledi. Polis, 25 Aralık 2018 tarihinde mal sahibinin şikayetçi olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 8 Ocak 2019 tarihinde taşındıkları Dikmen’deki adreslerinde tespit edildiklerini aktardı. Polis, zanlıların evinde yapılan aramada çalınan koltuk, komodin ve masanın bulunduğunu belirtti. Tutuklanan zanlıların evde bulunan eşyaların yeni ev sahibine ait olduğunu söylediğini kaydeden polis,  Ali Osman Özhasoğlu’nun ise Dikmen’deki evde bulunan eşyaların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlıların ifadelerinde ev sahibinden depozito karşılığı eşyaları aldıklarını söylediğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar ise ev sahibinin depozito karşılığı istediğiniz eşyaları alabilirsiniz dediğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 4 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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malkom X 2019-01-10 21:52:40

iftira çok yazık..alma mazlumunnahını çıkar aheste aheste..

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