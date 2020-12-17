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Hırsız ne var ne yoksa çaldı

Güzelyurt’ta, Bostancı’da sakin Seçkin BİRKOLLU’ya ait ambarın kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet kırıcı, kırıcıya ait 3 adet uç, 2720 metre uzunluğundaki çeşitli ebatlarındaki elektrik kablosu ve 50 kilo hurda elektrik kablosunun çalındığı tespit edildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:34
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Hırsız ne var ne yoksa çaldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

23-30.03.2020 tarihleri arasında Güzelyurt’ta, Bostancı’da sakin Seçkin BİRKOLLU’ya ait ambarın kapısı hasar yapılmaksızın açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden 1 adet kırıcı, kırıcıya ait 3 adet uç, 2720 metre uzunluğundaki çeşitli ebatlarındaki elektrik kablosu ve 50 kilo hurda elektrik kablosunun çalındığı tespit edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.T. (E-22) tutuklanmış olup, yapılan ileri soruşturmada ambar içerisinden çalmış olduğu kırıcıyı İ.O.(E-52)’ya 650 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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