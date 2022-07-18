Hırsız, teminatla serbest kaldı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı H.T'nin Sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 03-07.12.2021 tarihleri 16.00-09.00 saatleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 3.cadde 1.sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Sadık Uğurlu Birel’e ait iki adet 14.000 TL değerinde 10 hp gücünde markasız buzluk kompresörü, I adet 12.000 TI değerinde 5 hp gücünde buzluk ünitesi, 1 adet 13.000 TL değerinde 6.5 hp buzluk ünitesi,1 adet 10.000 TL değerinde çelik zırhla sarılı 50'mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosu, iki adet toplam 5.000 TL değerinde çelik zırhla sarılı 35*mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosunun zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, 14.07.2022 tarihinde zanlı tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde incelediğimiz kamera görüntülerinde zanlı 05.12.2021 tarihinde JK 920 plakalı aracı ile bulunduğunun tespit edildiğini anlattı.

Polis, 14.07.2022 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının suçunu itiraf ettiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şahsi olarak 100 bin TL değerinde kefalet senedi izmalamsı koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

