Hırsızlar hapsi boyladı

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2’şer yıl hapse mahkûm edildi.