Hırsızlar yakalandı

Kamalı Haber

Girne’de akay optik isimli işyerinden 4 gözlük, bir çakmak ve bir kol saati çalan zanlılar Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis Memuru, 24 Aralık tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağazadan 4 adet ray-ban marka güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındığını, yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kameralardan tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, iki zanlının Girne’de bir zanlının ise Lefkoşa’da yakalandığını, üzerlerinde yapılan aramada Abdullah Malik’te gözlük, Faisal Muhammad’da ise zippo marka çakmak ve kol saatinin bulunduğunu belirtti. Çalınan üç gözlüğün henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlılar ise suçlamaları kabul ederken, olay esnasında sarhoş olduklarını öne sürdü.