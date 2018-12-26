Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
Apple'a şikayet yağmuru
Apple'a şikayet yağmuru
Güneş Sistemi'nde inanılmaz olay: Uranüs yan yattı!
Uranüs yan yattı!
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
Google Asistan Türkçe öğrendi
Google Asistan Türkçe öğrendi
banner40

Hırsızlar yakalandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:02
Hırsızlar yakalandı

Kamalı Haber

Girne’de akay optik isimli işyerinden 4 gözlük, bir çakmak ve bir kol saati çalan zanlılar Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

banner41
Girne Adli Şube’de görevli Polis Memuru, 24 Aralık tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağazadan 4 adet ray-ban marka güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındığını, yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kameralardan tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, iki zanlının Girne’de bir zanlının ise Lefkoşa’da yakalandığını, üzerlerinde yapılan aramada Abdullah Malik’te gözlük, Faisal Muhammad’da ise zippo marka çakmak ve kol saatinin bulunduğunu belirtti.  Çalınan üç gözlüğün henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlılar ise suçlamaları kabul ederken, olay esnasında sarhoş olduklarını öne sürdü.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 ay hapis cezasına mahkum edildi
20 ay hapis cezasına mahkum edildi
DAÜ-SEN’den Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 17 Bin 500 TL’lik Bağış
DAÜ-SEN’den Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 17 Bin 500 TL’lik Bağış
Sağlık Bakanı Besim, 112 Komuta Merkezi ve Adli Tıp Birimi’nin açılışını yaptı
Sağlık Bakanı Besim, 112 Komuta Merkezi ve Adli Tıp Birimi’nin açılışını yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim