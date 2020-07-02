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Hırsızlar yakayı ele verdi

Lefkoşa’da 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında, bazı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselelerde zanlı oldukları tespit edilen Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar, Usman İbrahim ve Muhammad Sanı Isa yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

02 Temmuz 2020 Perşembe 14:28
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Hırsızlar yakayı ele verdi

Lefkoşa’da 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında, bazı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada meselelerde zanlı oldukları tespit edilen Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar, Usman İbrahim ve Muhammad Sanı Isa  yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener, Lefkoşa’da 18-20 Haziran 2020 tarihleri arasında, bazı iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturmada huzurda bulunan zanlıların Lefkoşa’da faaliyet gösteren Burcu Restoran içerisinden,  178 TL para ve bir şişe alkollü içkiyi, Cavada isimli restorandan 36 TL bozuk parayı,  Share Copy Dizayn isimli iş yeri içerisinden başka bir müşteriye ait diz üstü bilgisayarı çaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların ayrıca Urfalı Osmanbey Konağı isimli restorana da bir cürüm işlemek kastı ile girdiklerini ancak herhangi bir şey çalmadan çıktıklarını belirtti.

Polis tutuklanan zanlıların ikametgahında yapılan aramada çalmış oldukları 1 adet alkollü içkinin tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, 22.06.2020 tarihinde zanlı 1,2 ve 3’ten yapılan soruşturmada meseleyle ilgili bağlantılı olan bir kişi daha tespit edildiğini ve tespit yapılan ileri soruşturmada bu şahsın zanlı 4 Muhammad Sanı Isa olduğunun belirlendiğini söyledi.

Polis, 13.06.2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Gönyeli Yener Sokak üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin İlke Koçak'ın yapmış olduğu Koçak İç Giyim isimli iş yerinin kasasında bulunun 810 TL nakit paranın işyerinin açık olduğu bir esnada kimliği meçhul şahıslar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Temay Sağer, Muhammad Sanı Isa’nın yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağer, zanlılar Umar Abdullahi Jabiru, Yusuf Badamasi Abubakar, Usman İbrahim’in 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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