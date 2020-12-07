Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı incelenecek
Cezaevinden 300’e yakın ses kaydı...
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Sahte pasaportla çıkış yapacaktı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı hareket’, 1 tutuklu
‘Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası...

Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan A.Ö, H.Ö, İ.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 19:12
638 Okunma
Hırsızlara 8 gün ek tutukluluk

Girne’de meydana gelen bina açma, hırsızlık ve kasti hasar suçlarından tutuklanan A.Ö, H.Ö, İ.D yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 2020 yılı Ekim ayında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan yarım inşaatın ana giriş kapısını kırıp, 300 TL hasar verdikten sonra içeri giriş yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların inşaattan 600 TL değerinde izmirillo makinasını,  2 bin 250 TL değerinde bakır kablo kesip çaldıklarını ifade etti.

Polis memuru, zanlıların 30 Kasım 2020 tarihinde ise Boğazköy’de Çam Sokak üzerinde bulunan ev inşaatından 8 bin TL değerinde iki matkap, iki adet kırıcı ve bir adet izmirillo makinası çaldıklarını kaydetti.

Polis, hırsızlıkların bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların önceki gün Boğazköy’de tespit edilip, gözaltına alındıklarını söyledi. 

Girne ve çevresinde birçok benzer vaka meydana geldiğini kaydeden polis, zanlıların bu meselelerle bağları olup olmadığının da araştırılacağını belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner: Son aşamadayız
Saner: Son aşamadayız
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
YAĞMURLU HAVA, 2 GÜNÜN ARDINDAN YENİDEN GELİYOR
3 saatlik elektrik kesintisi
3 saatlik elektrik kesintisi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim