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Hırsızlara teminat ağır geldi

Zanlılar 1 ay süre ile cezaevine gönderildi

28 Aralık 2018 Cuma 18:20
Hırsızlara teminat ağır geldi

(Kamalı Haber) - Girne’de Akay Optik isimli işyerinden 4 gözlük, bir çakmak ve bir kol saati çalan zanlılar Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, 24 Aralık tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağazadan 4 adet ray-ban marka güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındığını, yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kameralardan tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, iki zanlının Girne’de bir zanlının ise Lefkoşa’da yakalandığını, üzerlerinde yapılan aramada Abdullah Malik’te bir adet gözlük, Faisal Muhammad’da ise zippo marka çakmak ve kol saatinin bulunduğunu belirtti.  Çalınan iki gözlüğün henüz bulunamadığını, ancak soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlılar Ahmet Muhammad ile Faisal Muhammad’ın 2017 yılında benzer suç işlediklerini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlılar Ahmet Muhammad ile Faisal Muhammad’ın 8 bin TL, zanlı Abdullah Malik’in ise 5 bin TL nakit teminat ödemesine emir verdi. Ancak teminatı ödeyemeyen zanlılar 1 ay süre ile cezaevine gönderildi.

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CezaeviHırsızlarTeminatHaberGündemKıbrıs
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Eğitim görüyorlar!

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