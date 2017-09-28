Hırsızlığın böylesi!

Lefkoşa’da Akile Neriman Münür'e ait ikametgahın camını kırıp hasara uğrattıktan sonra içeri giren 23 yaşındaki H.A. herhangi bir şey almadan çıktı.

H.A polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

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HIRSIZLIK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir alış veriş merkezi içerisinde bulunan mağazadan bir adet şort çalınmasıyla ilgili M.R. (E-35) tutuklandı.

Akdoğan’da faaliyet gösteren “Çardaklar Kaporta” isimli iş yerine tamir için bırakılan, iki ayrı araç içerisinde muhtelif markalarda güneş gözlüğü ve parfümleri çalındı. Nisan-Eylül ayları arasında gerçekleşen olayla ilgili ileri soruşturmada M.O.S.M. (E-49) zanlı olarak tutuklandı.