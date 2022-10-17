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HIRSIZLIĞIN YÜSÜZLÜĞÜN BÖYLESİ...

Konuk yazar KARAKUŞ yazdı...

17 Ekim 2022 Pazartesi 09:35
238 Okunma
HIRSIZLIĞIN YÜSÜZLÜĞÜN BÖYLESİ...



Öyle insanlar vardır bilirsiniz,  evinize gelir gözünüzün içine baka baka sizi çalar. Öyle pişkin karakterler vardır ki bile isteye elini cebinize koyar. 

Bildiniz değil mi? 

Evet işte tam da böyle bir devlet-i Aliyye var başımızda. Geceden sabaha yasa var etmekte usta ve uygulamakta geç kalmayan bir  devlet. Kendileri vur patlasın, çal oynasın havalarında, vatandaş ise yoksulluğun kuçağında. 


Şu hani hep dillerde olan fakat reel anlamada asla görmediğimiz DENETLEME birimi nerde???

Marketlerin başını alıp gittiği, keyfe ve kafaya göre fiyat etiketi koyduklarını, iki farklı markette aynı ürünler  arasındaki muazzam farkları, ister al ister alma mantığı ile halkı soyanları kimler ne zaman denetleyecek. 

Bir markete gidiyorsun ürünün adı, tarihi içeriği  toptancı firma belli. Fiyatı 33 TL.  İki adım ötede farklı markete gidiyorsun aynı ürün aynı tarih, aynı içerik, aynı toptancı firma fakat fiyat 40 TL.

  Bu ne şimdi?...

Çakallık yaparak insanların ceplerine gasp edenleri, soyanları kendi başlarına bırakıp yiyin yiyebildiğiniz  soyun soyabildiğiniz kadar mı diyordunuz?..   EVET ÖYLE 

Haftalık yapılan zamlar artık geceden sabaha yapılmaya başladı. Dün aldığın ürünü bir sonraki gün aynı fiyata bulmak ne mümkün. Daha dün aldım  fiyatı böyleydi, bu gün böyle diyorsun kasadaki garibim de yapacak bir şey yok diyor..


Günlerce asgari ücerti tartışınız,  masadan kaçtınız, yok kabul etmem dediniz. 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafının bile  karşılayamayacak bir limit belirleyip alsınlar idare etsinler tarzı ile komik bir rakam ile varandaşı kaderine terk ettiniz. 


Hem halkın hakkını vermiyor hemde verdiğimi nasıl geri alırım ile zam üstüne zam uygulayarak artık dilenme, çalma, dolandırma ve göç durumuna getirdiniz milleti..

Markette hırsızlık!!
Dolandırdı!!!
Evi açıp girdi!!!
Satıp kaçtılar!!!

Niye bu haberleri yapıyorsunuz ki, tüm bunların sorumlusu siz baştaki devleti yönetenler değil mi? Daha suçlu olmayan bir çocuğu sırf mülteci diye koyacak ayrı bir yeriniz bile yok beeee.   

Yok işte....
İyi ki çocuk suçlularıımız yok. Olsa hepsini nuhun zamanından kalma ve bin türlü pisliğin barındığı büyük mahkumlar ile aynı koğuşa koymaktan kocunmazsınız sizler. 


*Aç vatandaşından haberiniz var mı sayın devlet büyükleri?

*Çocuk okutmakta güçlük çeken ailelerden haberiniz var mı?

*Okula harçlıksız giden çocuklarımız'dan haberiniz var mı?

*Şu kış mevsiminde kaç aile soğukla mücadele edecek haberiniz var mı?...

*Sağlık alamayan, eğitim alamayan ne kadar insanımız var biliyor musunuz?..

Her gün daha çok güçleştirdiğiniz yaşam koşullarını göz ardı ederek refah ve güzel gelecekten nasıl söz edebiliyorsunuz? Daha doğru düzğün bir DENETLEME kurulunuz yok. Kedinin fare ile oynadığı gibi insanların gelecekleri ile oyunuyor sonra da göç edilmesin diye kendinizi kürsülerde paralıyorsunuz.  


*Nerede DENTLEME  birimi ve işlevseliği? 

*Nerede vatandaşın haklarını koruma sözleriniz?

*Pazar yerlerinini denetlemek hiç aklınıza geliyor mu?..

*Her toptancı ve marketin keyfe göre fiyat belirlemesine dur diyecek kadar güçünüz yok mu?..

*Yıkılan dökülen okullardan haberiniz ne kadar var?..

*Eczanelerde ilaç olmadığının ne kadar farkındasınız eyyy devleti yönetenler?..


Tek bildiğiniz şey kendiniz , yine kendiniz  ve hep kendiniz. 

Acaba kürsülere ve makamlarınıza çıkıp ülkeye bakınca her şey sizlere güzel, yolunda, refah  mı görünüyor.  Eğer öyle ise çok ciddi göz  problemleriniz var demektir. Kalmışsa devlet hastanemizde doktor görünmelisiniz...

KARAKUŞ

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