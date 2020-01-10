Hırsızlık çetesi cezaevine gönderildi!     

Girne ve Gazimağusa’da hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan Neşe Demirel, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yener teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlıların 2019 yılı Aralık ayı içerisinde Girne, Alsancak ve Mağusa’da meydana gelen “Geceleyin Ev Açma”, “Ev Açma”, “İkametgâhtan Sirkat”, “Mülke Tecavüz” ve “Kasti Hasar” suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlıların Girne’de 8 evden 32 bin 500 TL, mağusadan ise 3 bin 3900 TL değerinde ziynet eşyası çaldıklarını söyledi. Polis, Girne bölgesinde Aralık ayı içerisinde, Doğanköy’de M.D’ye ait ikametgâhtan bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyalarını, Alsancak’ta O.B’ye ait ikametgâhtan 80 Euro nakit parayı, A.K’ye ait ikametgâhtan muhtelif kol saatleri ve ziynet eşyalarını ve Çatalköy’de, Ş.D.’ye ait ikametgâhtan ise bir adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaların sirkat edildiğini aktardı. Polis, zanlı Neşe Demirel’in 24 Aralık tarihinde Girne’de çalıntı bir saati kuyumcuya satmak isterken tespit edildiğini, takibe alındığını, tam park halindeki araca binerken yakalandığını ifade etti. Polis, Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar’ın da araçta tespit edildiğini ifade etti. Zanlıların kaldığı yere gidildiğini, Zeki Yener’in de orada tespit edildiğini kaydeden polis, çalıntı saatler ve ziynet eşyalarının da bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca zanlıların aracının arka kısmında çekiç de bulduklarını söyledi. Polis, zanlıların çaldıkları bazı takıları Gazimağusa ve Lefkoşa’daki kuyumculara sattıklarının belirlendiğini aktardı. Tüm zanlıların kaçak yollardan güneye gidip geldiklerini de kaydeden polis, ayrıca Serhan Yıldırım, Osman Aydın, Uğur Bayraktar ve Zeki Yenerin ülkede kaçak ikamet ettiklerini de söyledi.

Polis, zanlıların tasarrufunda nereden geldiği ve sahibi belli olmayan 8 bin 500 TL değerinde eşya bulunduğunu da belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, dört zanlının TC, Neşe Demirhanın da KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 45 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.