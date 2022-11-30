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Hırsızlık davasında karar açıklandı!

Lefkoşa’da 4 Haziran’dan meydana gelen “Dükkan açma, hırsızlık” meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Elie Drandu Baze’in aleyhindeki karar bugün açıklandı.

30 Kasım 2022 Çarşamba 14:53
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Hırsızlık davasında karar açıklandı!



Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Barkın okudu.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve toplumda huzur bozan suçlardan olduğunu belirterek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Barkın, sanığın 24 yaşında genç ve sabıkasız bir kişi olduğunu ve polise ifade verip, yardımcı olduğunu ayrıca suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduğuna değindi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm unsurları değerlendirdikten sonra sanığın işlemiş olduğu “dükkan açma hırsızlık” suçundan 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?

Elie Drandu Baze’nin 4 Haziran 2022 tarihinde 04.00-06.30 saatleri arasında Lefkoşa'da Yakındoğu Bulvarı üzerinde faaliyet göstermekte Cloud 9 Bar isimli işletmeye girip, para kasası ve içerisinde muhafaza edilen 7 bin 315 TL nakit para ile sipariş almada el terminali olarak kullanılan 5 adet Redmi Note 9 marka cep telefonları sirkat etmişti.

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