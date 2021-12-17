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Hırsızlık ve uyuşturucudan tutuklandı

Gazimağusa'da 32 yaşındaki erkek şahıs hırsızlık ve uyuşturucudan tutuklandı...

17 Aralık 2021 Cuma 12:09
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Hırsızlık ve uyuşturucudan tutuklandı
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Polis Basın subaylığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Aralık 2021 ayı içerisinde, Gazimağusa’da meydana gelen Dükkan Açma ve Hırsızlık meselelerinden zanlı olarak aranmakta olan Y.A.(E-32), 16.12.2021 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmış ve üzerinde yapılan aramada; yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yapılan ileri soruşturmada, Y.A.’nın, 14.12.2021 tarihinde Gazimağusa’da bulunan bir camiye ait çay ocağı içerisinden 150 TL bozuk parayı, 16.12.2021 tarihinde ise Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketten 3500 TL nakit para ile 200 TL değerindeki bir karton sigarayı çaldığı tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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